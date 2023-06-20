ГД приняла закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности участников СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума приняла закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации РФ на Украине. Инициаторами проекта выступили депутаты, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Речь идет о тех, кто отправляется на военную службу по контракту во время мобилизации, военного положения или в военное время. Так, совершившие преступления небольшой и средней тяжести будут освобождаться от уголовной ответственности при получении государственной награды за достижения в рамках СВО или увольнении со службы.

Также это касается осужденных, судебные решения по делам которых уже вступили в силу.

Проект закона был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что участники спецоперации на Украине действительно получают помилование. Однако, по его словам, в случае повторного нарушения закона они будут нести ответственность.

Президент обратил внимание, что уровень рецидивов среди военнослужащих в 10 раз меньше, чем среди обычных заключенных, где он доходит до 40%. Повторные нарушения закона неизбежны, но они минимальны, заверил он.

Российский лидер заметил, что защитникам Родины должна быть "честь и хвала", но в случае повторных правонарушений или преступлений они должны нести наказание.



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