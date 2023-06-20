06:25Общество
Москвичам рассказали о погоде 20 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Во вторник, 20 июня, в Москве ожидается переменная облачность, местами по области пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов.
Ранее в МЧС сообщили, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды.
До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание.
"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 20 июня
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