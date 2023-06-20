Москвичам рассказали о погоде 20 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Во вторник, 20 июня, в Москве ожидается переменная облачность, местами по области пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Ранее в МЧС сообщили, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 20 июня