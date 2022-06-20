Программы телеканала Москва 24 получили награды премии "Большая Цифра – 2022"

Фото: Москва 24

Телепрограммы канала Москва 24 одержали победу в нескольких номинациях премии "Большая Цифра – 2022".

Отмечается, что программа "Москва Раевского" выиграла в номинации "Документально-познавательная телепрограмма", а "Злобный ЗОЖ" – в категории "Спортивная телепрограмма".

Премия "Большая Цифра – 2022" состоялась 20 июня в 13-й раз. Она вручается за достижения в области современного телевидения и мультимедийных ресурсов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ сотрудников "Москва Медиа" за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Согласно указу, гендиректор "Москва Медиа" Игорь Шестаков награжден орденом Александра Невского, первый заместитель гендиректора Агнесса Немировская – орденом Дружбы.

Кроме того, глава государства поручил наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителя службы информационного агентства "Москва Медиа" Александру Воронченко, а также заместителей генерального директора Вячеслава Дубовицкого, Евгения Мартынова и Матвея Назарова.