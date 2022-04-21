Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам холдинга "Москва Медиа" за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодарности удостоились 11 сотрудников холдинга.

Путин также объявил благодарность сотрудникам различных филиалов "Российской газеты" и агентства ТАСС.

Ранее Сергей Собянин наградил журналистов за работу в 2021 году. В числе лауреатов премии оказалась руководитель службы сетевого издания m24.ru АО "Москва Медиа" Инна Лобанова, которую наградили за вклад в создание специальных информационных проектов по освещению актуальных вопросов жизни столицы.

