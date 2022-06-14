Путин наградил сотрудников "Москва Медиа" за вклад в развитие СМИ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ сотрудников "Москва Медиа" за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, гендиректор "Москва Медиа" Игорь Шестаков награжден орденом Александра Невского, первый заместитель гендиректора Агнесса Немировская – орденом Дружбы.
Кроме того, глава государства поручил наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителя службы информационного агентства "Москва Медиа" Александру Воронченко, заместителей генерального директора Вячеслава Дубовицкого, Евгения Мартынова и Матвея Назарова.
Президент также удостоил наград сотрудников "Российской газеты", телеканала "Тула" и ТАСС.
Ранее Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам холдинга "Москва Медиа" за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Благодарности удостоились 11 сотрудников холдинга.
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