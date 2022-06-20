Сотрудники госорганизаций будут получать двойную зарплату при командировках в Донбасс

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Правительство РФ поручило госорганизациям выплачивать заработную плату в двойном размере командированным в Донбасс работникам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данная мера будет распространяться на сотрудников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, занимающих в федеральных госорганах должности, не отнесенные к государственной службе. Также поручение правительства распространяется на работников иных организаций, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе и на иных территориях, нуждающихся в этом.

Кроме того, постановление устанавливает размер суточных для данной категории сотрудников и порядок возмещения расходов по найму жилого помещения. Отмечается, что у работодателя есть право выплачивать сотрудникам безотчетные суммы в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях для возмещения дополнительных расходов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому члены семей погибших в ходе спецоперации на Украине, в ДНР, ЛНР и в Сирии служащих Росгвардии получат по 5 миллионов рублей. При отсутствии членов семей выплата будет начисляться в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащих.

