Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем предыдущий – Попова

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60% населения России.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что пик заболеваемости коронавирусом прогнозируется осенью. Она уточнила, что ранее пик заболеваемости коронавирусом ожидался в августе.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как без таблеток укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. По ее словам, нужно разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять.