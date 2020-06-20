Температура упадет ниже нуля в нескольких регионах России

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Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 21 июня в нескольких регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха упадет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. "Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс", – отметил метеоролог.

Из-за ливня в столичном регионе Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности: есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение актуально до 22:00.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в некоторых районах Москвы за сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Показатель составит от 0 до 30 миллиметров при норме 75.