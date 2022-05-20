Путину доверяют 76% россиян – опрос

Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину доверяют 76% россиян. При этом 15% граждан скорее не доверяют президенту, а 9% затруднились ответить, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
В ходе исследования также выяснилось, что 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента, противоположной точки зрения придерживаются 12%. При этом 10% опрошенных затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Опрос проводился в период с 13 по 15 мая среди 1,5 тысячи человек старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России методом интервью по месту жительства.
Ранее сообщалось, что в феврале уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос на 11% – с 60 до 71%. Так, 18% ответили, что не доверяют президенту РФ, неделей ранее этот показатель составлял 29%. Затруднились ответить на данный вопрос 11% респондентов.
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