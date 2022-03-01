Уровень доверия россиян к Путину вырос за неделю на 11% – ФОМ

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Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос на 11% – с 60 до 71%. Об этом со ссылкой на данные фонда "Общественное мнение" сообщает Life.ru. Исследование проводилось после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

18% принявших участие в исследовании ответили, что не доверяют президенту РФ, неделей ранее этот показатель составлял 29%. Затруднились ответить на данный вопрос 11% респондентов.

71% опрошенных заявили, что оценивают работу президента РФ скорее как хорошо. Неделей ранее такого мнения придерживалось лишь 64% граждан.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля в 104 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее сообщалось, что Путин возглавил топ-10 наиболее упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте открытия зимней Олимпиады в Пекине.

Рейтинг был подготовлен при участии агентства Brand Analytics. Для него были проанализированы более 100 миллионов сообщений. Президента РФ упоминали 8 241 раз.