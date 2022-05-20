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Москва 24

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Общество

08:25

В РФ предложили давать студентам выходной после сдачи донорской крови

обществомедицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" подготовили проект Федерального закона, предусматривающий предоставление студентам выходного дня после сдачи донорской крови. Об этом сообщает RT.

Согласно части 3 статьи 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. Кроме того, после каждого дня сдачи работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Однако указанные меры не распространяются на студентов.

"Между тем молодые доноры должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия", – говорится в проекте.

Проектом предлагается освободить студента от учебы в день сдачи крови и в день связанного с этим медосмотра. Если же он пришел на занятия, то выходной необходимо предоставить в другой день.

Кроме того, в проекте говорится, что студент должен иметь право на дополнительный выходной после сдачи крови, который можно присоединить к студенческим каникулам.

Авторы документа считают, что принятие закона поможет в развитии донорского движения и станет подспорьем для развития законодательной базы.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла самая крупная за два года выездная донорская акция в честь Национального дня донора. В результате удалось собрать свыше 750 литров крови. Акция длилась пять дней.

В столице отметили Национальный день донора

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