Александра Привалова похоронят на Востряковском кладбище в Москве

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Похороны заслуженного тренера СССР по биатлону Александра Привалова состоятся на Востряковском кладбище в Москве 22 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

"Привалова похоронят в субботу на Востряковском кладбище", – рассказали в союзе, уточнив, что эти данные пока предварительны.

О смерти Александра Привалова стало известно в четверг, 20 мая. Прославленный советский и российский тренер скончался в возрасте 87 лет.

Сообщалось, что он перестал отвечать на телефонные звонки с вечера понедельника, 17 мая. При этом вскрыть дверь его квартиры удалось лишь вечером в среду.