Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Народного артиста РФ, дрессировщика Михаила Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

"Михаила Ашотовича похоронили", – уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с артистом прошла в цирке на Цветном бульваре. Гроб с телом артиста находился на манеже цирка в окружении цветов и венков от коллег и близких Багдасарова.

Кроме того, над манежем установили экран, где сменяли друг друга снимки дрессировщика с фрагментами его выступлений.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался 4 мая в возрасте 75 лет.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.

В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.

В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.