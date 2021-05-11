Прощание с Михаилом Багдасаровым прошло в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом РФ, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым прошло в цирке на Цветном бульваре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

"Гражданская панихида завершилась, началось отпевание", – рассказали там.

Уточняется, что гроб с телом артиста находился на манеже цирка в окружении цветов и венков от коллег и близких Багдасарова. Кроме того, над манежем установили экран, где сменяли друг друга снимки дрессировщика с фрагментами его выступлений.

На церемонии прощания присутствовали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и первый замглавы Цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная, дрессировщик тигров Николай Павленко, дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов, а также председатель Союза цирковых деятелей Евгений Биляуэр и другие.

Ранее сообщалось, что Михаила Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался 4 мая в возрасте 75 лет.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.

В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.

В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.