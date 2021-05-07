Михаила Багдасарова похоронят на Троекуровском кладбище

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Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источника. Похороны состоятся 11 мая.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер 4 мая в возрасте 75 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.

В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.

В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.