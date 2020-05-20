Аналитики Moody's предрекают рост внутренней миграции в РФ из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service считают, что ухудшение ситуации в экономике на фоне коронавируса повлияет на внутреннюю миграцию в РФ. По словам специалистов, миграция внутри страны ускорится, передает РБК.
Отмечается, что отток произойдет в регионах с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки. Кроме того, важным фактором станет слаборазвитая инфраструктура и близость к крупным городам.
Эксперты прогнозируют, что больше всего отток будет наблюдаться в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях. Речь идет о ближайших двух годах. Так, сокращение экономически активного населения приведет к падению инвестиций. Помимо того, снизятся доходы региональных бюджетов из-за уменьшения налоговых поступлений, напомнили аналитики.
В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Ранее были названы самые пострадавшие от COVID-19 отрасли малого и среднего бизнеса. 82,9% респондентов считают, что кризис сильнее всего отразился на ресторанной отрасли.
В России выявлено 8 764 новых случая COVID-19
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