ФАС возобновила рассмотрение дел в стандартном режиме

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский рассказал, что служба вернулась к рассмотрению дел в стандартном режиме, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что сотрудники ФАС вернулись к рассмотрению антимонопольных дел. При этом контроль госзакупок, по словам Цариковского, и вовсе не прекращался.

"Мы вернулись к рассмотрению дел в стандартном режиме, хотя рассмотрение госзаказа не прерывалось вообще, а теперь началось рассмотрение антимонопольных дел. Вся наша текущая работа возобновляется в прежнем режиме", – сообщил Цариковский.

Он добавил, что ФАС в настоящее время активно осваивает технологии видеосвязи, а также соблюдает правила санитарной безопасности.

Служба частично прекратила рассмотрение дел в связи с пандемией коронавируса. Ранее ФАС фиксировал жалобы в отношении роста цен на имбирь, лимоны и чеснок. Специалисты службы отмечали, что такая тенденция складывалась в небольших магазинах и на рынках.