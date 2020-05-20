Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:07

ФАС возобновила рассмотрение дел в стандартном режиме

общество

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский рассказал, что служба вернулась к рассмотрению дел в стандартном режиме, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что сотрудники ФАС вернулись к рассмотрению антимонопольных дел. При этом контроль госзакупок, по словам Цариковского, и вовсе не прекращался.

"Мы вернулись к рассмотрению дел в стандартном режиме, хотя рассмотрение госзаказа не прерывалось вообще, а теперь началось рассмотрение антимонопольных дел. Вся наша текущая работа возобновляется в прежнем режиме", – сообщил Цариковский.

Он добавил, что ФАС в настоящее время активно осваивает технологии видеосвязи, а также соблюдает правила санитарной безопасности.

Служба частично прекратила рассмотрение дел в связи с пандемией коронавируса. Ранее ФАС фиксировал жалобы в отношении роста цен на имбирь, лимоны и чеснок. Специалисты службы отмечали, что такая тенденция складывалась в небольших магазинах и на рынках.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать