ФАС предложила повысить цены на газ для населения РФ на 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ внутри страны на 3%. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Речь идет о сырье, добываемом "Газпромом" и его аффилированными лицами и предназначенном для последующей реализации населению.

В ФАС пояснили, что ведомство ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности, а в основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.

Там также отметили, что изначально была предложена индексация на 5%. Цены на газ для других категорий потребителей предлагается повысить на 2,99%.

Год назад ФАС утвердила приказ о повышении оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.

Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.