ФАС предложила повысить цены на газ для населения РФ на 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ внутри страны на 3%. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Речь идет о сырье, добываемом "Газпромом" и его аффилированными лицами и предназначенном для последующей реализации населению.
В ФАС пояснили, что ведомство ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности, а в основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.
Там также отметили, что изначально была предложена индексация на 5%. Цены на газ для других категорий потребителей предлагается повысить на 2,99%.
Год назад ФАС утвердила приказ о повышении оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.
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