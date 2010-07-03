Заработала горячая линия по вопросам летнего отдыха

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В преддверии начала сезона летнего отдыха заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности отдыха. Горячую линию 20 мая запустила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Пресс-служба ведомства сообщает, что контролируется выполнение предписаний и реализации мероприятий, которые призваны укрепить материально-техническое состояние детских оздоровительных учреждений.

"К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях; улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков; улучшение материально-технической базы жилых помещений и медицинских пунктов; гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления", – говорится в сообщении.

Все желающие могут позвонить на горячую линию Роспотребнадзора по телефону: 8 800 555 49 43.

Ранее сообщалось, что в текущем году в России появится более 45,3 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей появится в России в 2019 году. Это на 146 организаций больше, чем в прошлом году. Организованный отдых должен охватить 5,8 миллиона детей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее призвала издать приказ по организации детского досуга летом. Она считает, что нужно придумать занятия и кружки для детей, которые не едут отдыхать вместе с родителями или в летний лагерь.

Особенно это касается подростков, стоящих на учете и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кузнецова добавила, что готова оказать содействие инициативе.