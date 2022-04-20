В России за сутки госпитализировали 3 017 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 017 человек с коронавирусом. Это на 12,8% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 30 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах.

Выздоровели за сутки 16 200 человек с ранее диагностированным коронавирусом, что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущим днем.

За последние 24 часа подтвердили 9 195 новых случаев COVID-19. При этом умерли 223 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. В ведомстве отметили, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.

Между тем директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти заявил, что полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда.

