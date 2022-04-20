Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 20 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, по области – +9...+14 градусов. Ветер восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около – 40%.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в среду, 20 апреля. Новое предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 09:00 до 21:00 среды, 20 апреля.

