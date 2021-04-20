Московская федерация профсоюзов проведет первомайские мероприятия в онлайн-режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев рассказал о том, что первомайский митинг состоится в онлайн-режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы с пониманием отнеслись к отказу от проведения массовых акций на Красной площади. Честно говоря, когда подавали заявку, мы думали, что все-таки коронавирус отойдет. Но параллельно с этим мы будем проводить акцию 1 мая под тем лозунгом, который у нас утвержден", – отметил Антонов.
Он также уточнил, что акция в таком формате позволит показать людям, что они занимаются совместным созидательным делом.
В рамках акции пользователи Сети смогут высказать собственные предложения, требования и повспоминать, как 1 Мая проходило раньше.
"Обсуждается выполнение коллективных договоров, обязательств по заработной плате, по социальным гарантиям. А непосредственно 1 мая у нас будет перекличка со всеми регионами", – заключил председатель.
Ранее столичные власти отказали в согласовании акций 21 апреля и 1 мая в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
Там подчеркнули, что, если акции будут проведены несмотря на запрет, их организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Также столичная мэрия отказала КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций 1 мая.
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