Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичные власти отказали в согласовании акций 21 апреля и 1 мая в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Сообщаем, что в правительство Москвы поступили уведомления и обращения <...> о проведении 21 апреля 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тысяч человек. <...> Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий. В связи с изложенным проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", – заявили в департаменте.

Там подчеркнули, что, если акции будут проведены несмотря на запрет, их организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Также столичная мэрия отказала КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций 1 мая.

"Поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12:00 до 13:00 от Калужской площади и митинга с 13:00 до 16:00 в Театральном проезде с количеством участников до 4,5 тысячи человек; от представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11:00 до 14:45 на одной из площадей: Пушкинской, Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1,5 тысячи человек; от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе.

Ранее полиция предупредила о незаконности акций, планируемых в Москве. Правоохранители напомнили, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. Также в МВД отметили, что при массовом скоплении людей возрастает риск заражения коронавирусом.

Роскомнадзор, в свою очередь, предупредил владельцев соцсетей, СМИ и других интернет-платформ о крупных штрафах за распространение информации о несанкционированных массовых мероприятиях. В ведомстве заявили о недопустимости распространения подобной информации и потребовали незамедлительно удалять все связанные с этим материалы.