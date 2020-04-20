Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

"Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение", – сказал Собянин.

Ранее друг певицы Евгений Гор сообщил, что в настоящее время она не нуждается в поддерживающих средствах.

По словам Гора, состояние Бабкиной с каждым днем улучшается, она продолжает набираться сил.

"Все страшное позади", – добавил музыкант.

Певица находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония". Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.