Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

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Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
"Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение", – сказал Собянин.
Ранее друг певицы Евгений Гор сообщил, что в настоящее время она не нуждается в поддерживающих средствах.
По словам Гора, состояние Бабкиной с каждым днем улучшается, она продолжает набираться сил.
"Все страшное позади", – добавил музыкант.
Певица находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония". Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.