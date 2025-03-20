Почти 25% россиян пытались сменить оператора, сохранив номер телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 23% россиян в течение последних двух лет пытались сменить оператора связи и при этом сохранить свой номер телефона. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, практически все россияне (98%) осведомлены о возможности смены поставщика услуг связи без потери номера. Успешно воспользовались этой функцией 60% участников исследования, однако 5% столкнулись в силу некоторых проблем не смогли перенести свой старый номер к новому оператору.

В ходе опроса также были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются клиенты при смене сотового оператора. Например, 10% опрошенных назвали основной проблемой временные временное отсутствие связи, а 8% заявили, что недовольны постоянными звонками от их оператора, который пытается удержать клиента.

Между тем Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке всех звонков на экранах телефонов, включая массовые обзвоны. Инициатива позволит гражданам сразу определить, кто им звонит – банк или сотовый оператор. Кроме того, звонки без маркировки будут предупреждать о возможном мошенничестве.