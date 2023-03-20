Психолог объяснил, когда счастье может быть признаком психического отклонения

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Счастьем с точки зрения психологии как науки является отсутствие отрицательных эмоций. Однако если у человека долгое время нет чувства грусти или несчастья, то это может быть признаком наличия психического отклонения, сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Михаила Хорса.

"Само слово "счастье" напоминает нам слово "сейчас". То есть человек сейчас в моменте не испытывает отрицательных эмоций, у него есть возможность обратить внимание на то, что сейчас в его жизни есть", – сказал эксперт.

По словам специалиста, нельзя находиться в состоянии счастья всегда. Если на протяжении длительного времени у человека не присутствует отрицательных эмоций, то у него могут быть психические отклонения.

"В последнее время есть еще такой тренд – нас призывают к абсолютному счастью. То есть у нас демонизируют отрицательные эмоции. Но по определению, если человек постоянно счастлив, он психически не здоров, потому что психически здоровый человек испытывает спектр эмоций", – объяснил Хорс.

Ранее сообщалось, что Финляндия была признана самой счастливой страной в мире шестой год подряд. В тройку лидеров также вошли Дания и Исландия. На высоких строчках расположились Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Россия заняла в рейтинге 70-е место, поднявшись на десять пунктов. США закрыли топ-15, Германия оказалась на 16-й строчке, Великобритания – на 19-й.

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