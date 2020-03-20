Таганский парк проведет онлайн-экскурсию по выставке "И волшебство, и вдохновение"

Фото: instagram.com/park_taganskiy

Онлайн-экскурсию по выставке "И волшебство, и вдохновение" покажут на странице Таганского парка в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Сотрудники парка рассказали, что выставка посвящена Всемирному дню поэзии. Ее подготовили участники занятий по художественно-прикладному творчеству и рисованию проекта "Московское долголетие".

На выставке можно будет увидеть комплект посуды "Игра престолов", вазы в стиле "Стимпанк", кожаные подвески и браслеты в технике "жмурка", а также фантазийные космические акриловые заливки и многое другое.

Все работы будут сопровождаться стихотворениями, которые прочтут преподаватель творческих студий Лариса Магамедова и педагог студии ораторского мастерства Таганского парка Ильдар Шамиков. Онлайн-экскурсия пройдет 23 марта в 12:00 в прямом эфире на странице парка.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Тем временем количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

