Психологи дали москвичам советы в Международный день счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Международный день счастья нужно поддержать близких, особенно на фоне ситуации с коронавирусом. Представители столичного департамента труда и социальной защиты населения также рассказали, что полезно будет научиться медитировать, передает Агентство "Москва".

Праздник отмечается 20 марта. "В Международный день счастья, принимая во внимание текущую ситуацию с коронавирусом COVID-19, в период неопределенности и растерянности, стоит обратить заботу и внимание к себе", – рассказали в департаменте соцзащиты. Жителям столицы рекомендовали строить короткие планы на свой день, не нагружать себя делами.

В числе советов, адресованных горожанам, назвали общение с людьми, готовыми выслушать и дать советы, а также заботу о родных.

При необходимости проживающие в мегаполисе всегда смогут обратиться за помощью опытных психологов. Как уточнили в департаменте труда и социальной защиты населения, связаться со специалистами можно по телефону неотложной психологической помощи 051 с городского телефона или с мобильного по номеру +7 (495) 0-51.

"Помощь окружающим приносит счастье в нашу собственную жизнь", – заключили в департаменте.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.