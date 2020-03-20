Психологи дали москвичам советы в Международный день счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В Международный день счастья нужно поддержать близких, особенно на фоне ситуации с коронавирусом. Представители столичного департамента труда и социальной защиты населения также рассказали, что полезно будет научиться медитировать, передает Агентство "Москва".
Праздник отмечается 20 марта. "В Международный день счастья, принимая во внимание текущую ситуацию с коронавирусом COVID-19, в период неопределенности и растерянности, стоит обратить заботу и внимание к себе", – рассказали в департаменте соцзащиты. Жителям столицы рекомендовали строить короткие планы на свой день, не нагружать себя делами.
В числе советов, адресованных горожанам, назвали общение с людьми, готовыми выслушать и дать советы, а также заботу о родных.
При необходимости проживающие в мегаполисе всегда смогут обратиться за помощью опытных психологов. Как уточнили в департаменте труда и социальной защиты населения, связаться со специалистами можно по телефону неотложной психологической помощи 051 с городского телефона или с мобильного по номеру +7 (495) 0-51.
"Помощь окружающим приносит счастье в нашу собственную жизнь", – заключили в департаменте.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.
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