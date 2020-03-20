Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:22

Психологи дали москвичам советы в Международный день счастья

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Международный день счастья нужно поддержать близких, особенно на фоне ситуации с коронавирусом. Представители столичного департамента труда и социальной защиты населения также рассказали, что полезно будет научиться медитировать, передает Агентство "Москва".

Праздник отмечается 20 марта. "В Международный день счастья, принимая во внимание текущую ситуацию с коронавирусом COVID-19, в период неопределенности и растерянности, стоит обратить заботу и внимание к себе", – рассказали в департаменте соцзащиты. Жителям столицы рекомендовали строить короткие планы на свой день, не нагружать себя делами.

В числе советов, адресованных горожанам, назвали общение с людьми, готовыми выслушать и дать советы, а также заботу о родных.

При необходимости проживающие в мегаполисе всегда смогут обратиться за помощью опытных психологов. Как уточнили в департаменте труда и социальной защиты населения, связаться со специалистами можно по телефону неотложной психологической помощи 051 с городского телефона или с мобильного по номеру +7 (495) 0-51.

"Помощь окружающим приносит счастье в нашу собственную жизнь", – заключили в департаменте.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика