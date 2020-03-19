Психологи рассказали, как не поддаваться панике в период карантина

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Психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24 рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса. По словам специалиста, временное пребывание дома можно разнообразить многими способами. Например, заняться своим хобби.

"Если человек всесторонне развит, у него налажен контакт с самим собой, отношения в семье хорошие, то таким людям есть чем заняться", – пояснила она.





Юлия Макарова психолог Карантин – время для себя. Для духовного развития, работы. Важно, чтобы каждой сфере жизни было уделено определенное количество внимания.

В свою очередь, аналитический психолог Анна Хныкина порекомендовала не мониторить новости каждую минуту. Дело в том, что такое поведение может усиливать чувство тревоги, которое порождает панику.

"Люди смотрят новости для того, чтобы почувствовать внутреннее облегчение, увидеть что-то обнадеживающее. Если есть такая возможность, то пока, конечно, лучше не смотреть их и не читать", – советует специалист.





Анна Хныкина аналитический психолог На мой взгляд, единственный способ сейчас снять тревогу – иметь почву для того, чтобы было во что верить, заниматься своей жизнью, своим благополучием. Успокаивать себя тем, что каждый из нас сделал все, чтобы сократить контакты, и не переживать о том, что он мог заразиться вирусом.

Кроме того, эксперт порекомендовала позаботиться о своих финансах, например найти дополнительный заработок, поскольку именно потеря денежных средств несет большой стресс.

"Я бы посоветовала в первую очередь подумать о том, как сохранить свой уровень дохода... Нужно позаботиться о том, чтобы было на что жить. Ориентировать себя на светлое будущее, ничего не делая, невозможно", – заключила она.

Ранее врач-психиатр ГБУЗ ПКБ № 1 имени Алексеева Ольга Карпенко рассказала, что самоизоляция в течение двух недель не способна нанести существенного вреда человеческой психике. Тем не менее на фоне ситуации из-за COVID-19 может повыситься тревожность.

При этом провести две недели без привычной жизни будет сложнее очень общительным и активным людям. Однако говорить о вреде для психологического благополучия нельзя, тем более имея под рукой все средства для дистанционного общения.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.





Соболева Илона