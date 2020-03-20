Электронные больничные появились в России для находящихся на карантине

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Электронные больничные будут действовать в России с 20 марта для тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом, сообщает "Парламентская газета".

Режим самоизоляции предписан для тех, кто прибыл из стран с повышенной эпидемиологической опасностью. Теперь они могут оформить больничный на время карантина без вызова врача.

Для этого гражданин должен написать электронное заявление в Фонд социального страхования через личный кабинет на портале госуслуг. Если у него нет аккаунта, то за него это может сделать кто-то другой. К заявлению должны прилагаться личные данные, реквизиты загранпаспорта, номер СНИЛС и полис ОМС. Также гражданин, находящийся на карантине, должен предоставить сканы паспорта, а также билета, подтверждающего пребывание в стране с большим количеством случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, электронный больничный могут оформить те, кто контактировал с такими людьми. В этом случае им надо будет приложить к заявлению документ, который подтверждает совместное проживание с вернувшимся из-за границы.

На следующий день уполномоченное медицинское учреждение выдаст электронный больничный сроком на 14 дней. Он будет заверен подписью врача.

Электронные больничные будут выписываться до 1 июля. Медицинские учреждения, уполномоченные выписывать их, определяют региональные власти. Они могут выбрать не больше трех клиник.

Всего в России зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки специалисты выявили 52 эпизода инфицирования. 12 из них обнаружили в Москве. Большинство из тех, чью болезнь зарегистрировали в столице, совсем недавно вернулись из европейских стран.

Ранее в Федерации профсоюзов рассказали об оплате труда граждан во время карантина. Специалисты подчеркнули, что такой режим рассматривается как простой, во время которого работники должны получать не менее двух третей своего должностного оклада.