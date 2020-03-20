Электронные больничные появились в России для находящихся на карантине

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Электронные больничные будут действовать в России с 20 марта для тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом, сообщает "Парламентская газета".
Режим самоизоляции предписан для тех, кто прибыл из стран с повышенной эпидемиологической опасностью. Теперь они могут оформить больничный на время карантина без вызова врача.
Для этого гражданин должен написать электронное заявление в Фонд социального страхования через личный кабинет на портале госуслуг. Если у него нет аккаунта, то за него это может сделать кто-то другой. К заявлению должны прилагаться личные данные, реквизиты загранпаспорта, номер СНИЛС и полис ОМС. Также гражданин, находящийся на карантине, должен предоставить сканы паспорта, а также билета, подтверждающего пребывание в стране с большим количеством случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, электронный больничный могут оформить те, кто контактировал с такими людьми. В этом случае им надо будет приложить к заявлению документ, который подтверждает совместное проживание с вернувшимся из-за границы.
На следующий день уполномоченное медицинское учреждение выдаст электронный больничный сроком на 14 дней. Он будет заверен подписью врача.
Электронные больничные будут выписываться до 1 июля. Медицинские учреждения, уполномоченные выписывать их, определяют региональные власти. Они могут выбрать не больше трех клиник.
Всего в России зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки специалисты выявили 52 эпизода инфицирования. 12 из них обнаружили в Москве. Большинство из тех, чью болезнь зарегистрировали в столице, совсем недавно вернулись из европейских стран.
Ранее в Федерации профсоюзов рассказали об оплате труда граждан во время карантина. Специалисты подчеркнули, что такой режим рассматривается как простой, во время которого работники должны получать не менее двух третей своего должностного оклада.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: