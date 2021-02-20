Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице ночь на 23 февраля может стать самой холодной в этом году, столбики термометров опустятся до отметки минус 27 градусов, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в праздничные дни в Москве будет постепенно холодать, в воскресенье утром ожидается от минус 13 до минус 15 градусов, днем – от минус 8 до минус 10 градусов.

"Выпадет 1–2 сантиметра снега, не более того. В ночь на 22 число мы останемся в зоне фронта с небольшим снежком", – рассказала Позднякова РИА Новости.

По прогнозам, температура воздуха в столице составит от минус 15 до минус 17 градусов, в Подмосковье она опустится до минус 20 градусов.

Позднякова отметила, что самым холодным днем будет вторник, 23 февраля. В дневные часы ожидается минус 14–16 градусов.

"Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году – минус 25 – минус 27 градусов", – добавила она.

Кроме того, во время праздников москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части Европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5... -2 градусов.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что из-за обильного снежного покрова климатическая весна наступит позже обычного, а март подтвердит статус зимнего месяца. По его прогнозам, в марте будет наблюдаться температура воздуха на один-четыре градуса ниже обычного, а приход климатической весны отложится на одну-две недели.