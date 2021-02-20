Еще 2 041 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 2 041 человек вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 882 808. В Москве выявили 1 623 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 831 человек", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что за сутки в столице скончались 58 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что до конца первого полугодия 2021 года планируют произвести 88 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова подчеркнула, что в настоящее время произведено 11,1 миллиона комплектов доз вакцины, находящихся в обороте.