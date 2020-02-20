Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

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Наибольший рост зарплат ожидается в текущем году в Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты отмечают, что в Татарстане ожидается увеличение заработной платы на 3,4%, в Якутии и Ленинградской области зарплаты вырастут на 3,2%, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области – на 3%. В целом, по данным исследования, рост зарплат по стране составит 2,5%.

"По нашим оценкам, Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития", – заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что реальная начисленная заработная плата в РФ в 2019 году выросла на 2,9%. Средняя номинальная зарплата в 2019 году увеличилась на 7,5% – до 47,468 тысячи рублей. Такие данные привел Росстат.

Начисленная заработная плата работников в декабре составила 62,239 тысячи рублей. Это на 10,1% больше, чем годом ранее. Численность безработных в январе 2020 года составила более 3,482 миллиона человек – 4,7% экономически активного населения.

