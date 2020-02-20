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Общество

12:34

Ямпольская рассказала о позитивном влиянии культуры на общество

общество культура

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила позитивное влияние культуры на ментальное здоровье россиян, сообщает RT.

Она подчеркнула, что культура помогает создавать благоприятный общественный климат. Именно искусство, по ее словам, формирует в гражданах устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде.

Ямпольская отметила, что культура позволяет взрастить в гражданах чувства и житейскую мудрость, а также смягчить их нравы. Немалую роль искусство играет и в формировании ощущения удовлетворенности жизнью.

"Социалка ликвидирует факторы неудовлетворённости. Культура прокачивает чувство удовлетворенности. Первое без второго – сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства", – сказала Ямпольская.

Она добавила, что подобным потенциалом культуры для роста гражданского согласия в обществе нельзя пренебрегать.

Ранее в Госдуме выступили за предоставление бесплатного доступа к сайтам музеев и библиотек.

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