Жителям Москвы рассказали о погоде 20 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 20 января, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до минус 17 градусов, а в Подмосковье – до минус 25 градусов.

В Москве и Подмосковье продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильной гололедицы до 22:00 20 января. Жителей столичного региона предупредили, что местами наледь на дорогах может оказаться сильной.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

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