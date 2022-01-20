Американскую журналистку в прямом эфире сбила машина

19:43
Фото: twitter.com/HowardWKYT
Журналистку из Западной Вирджинии сбил автомобиль в прямом эфире, однако она продолжила репортаж. Соответствующее видео опубликовал журналист Ли Кей Говард в своем Twitter.
Внедорожник сбил репортера телеканала WSAZ Тори Йорги. Девушка упала, но после нескольких секунд поднялась и вновь вошла в кадр, чтобы продолжить репортаж.
"О Боже! Меня только что сбила машина, но я в порядке", – сказала Йорги.
Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022
Ранее сообщалось, что журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского.
Все произошло во время пресс-марафона с участием Зеленского, который был посвящен достижению половины его президентского срока.
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