Американскую журналистку в прямом эфире сбила машина

Журналистку из Западной Вирджинии сбил автомобиль в прямом эфире, однако она продолжила репортаж. Соответствующее видео опубликовал журналист Ли Кей Говард в своем Twitter.

Внедорожник сбил репортера телеканала WSAZ Тори Йорги. Девушка упала, но после нескольких секунд поднялась и вновь вошла в кадр, чтобы продолжить репортаж.

"О Боже! Меня только что сбила машина, но я в порядке", – сказала Йорги.



Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc