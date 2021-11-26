В Киеве журналистку сбила с ног охрана Зеленского – СМИ

Фото: телеграм-канал Pavlovskynews

Журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского. Все произошло во время пресс-марафона с участием Зеленского, который был посвящен достижению половины его президентского срока.

(Мы. – Прим. ред.) стояли вдоль этой линии, а за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский. Сказать 100%, что был ли это Владимир Зеленский, к сожалению, я не могу, с учетом того, что, когда он проходил, без предупреждения представители госохраны начали блокировать журналистов. И так получилось, что в моем случае мне просто идти было некуда и меня представители УГО затолкали на капот автомобиля, после чего с капота авто меня повалили на землю и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", – заявила девушка в эфире телеканала.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что журналистку сбил кортеж президента, когда выезжал с места проведения пресс-конференции. Позже издание уточнило, что это была охрана Зеленского.

До этого Зеленский заявил, что получил информацию, согласно которой в стране 1 декабря планируется государственный переворот. По его словам, представители Украины с представителями России обсуждали участие бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не верит в возможность переворота или причастность к нему Ахметова. Он отметил, что СМИ нагнетают ситуацию, а появившаяся информация призвана втянуть бизнесмена в войну против президента Украины и всей страны.

