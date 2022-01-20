Москва онлайн покажет, как проходит вакцинация от коронавируса в ГУМе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит вакцинация от коронавируса в ГУМе.

Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики распространения коронавирусной инфекции. В беседе с журналистами вирусолог-иммунолог Владимир Болибок сказал, что на сегодняшний день лучшую защиту от заражения штаммом "Омикрон" имеют люди, вакцинированные в последние месяцы прошлого года.

Смотрите прямую трансляцию 21 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.