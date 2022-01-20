Юрист рассказал, как отсрочить выплаты по кредиту законным способом

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Существует несколько законных способов получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Самым действенным механизмом, по мнению эксперта, является рефинансирование.

"Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определенной части прибыли", – приводит слова Соловьева агентство "Прайм".

Среди других законных методов юрист назвал продление кредита или займа, попытка оформления отсрочки платежей, подача заявления о сохранении суммы прожиточного минимума при взыскании долга, иск по оспариванию самого договора займа, а также банкротство физического лица.

Ранее управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев предупредил, что банки могут наказать заемщика штрафом за досрочное погашение кредита. По словам эксперта, некоторые кредитные организации не прописывают этот пункт в договоре.

Юрист подчеркнул, что кредитные организации в РФ обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения долга без дополнительных платежей или комиссий.