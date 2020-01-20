В МВД создали сайт для оперативных новостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МВД России создали сайт, на котором будет публиковаться оперативная информация. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на заявление Владимира Колокольцева.

"Запущен сетевой ресурс "МВД Медиа", еще одно официальное средство массовой информации министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики", – отметил Колокольцев.

По его словам, данный портал будет первым полицейским ресурсом, который ориентирован только на мультимедийный контент. Так, каждая информация будет сопровождаться соответствующей фотоиллюстрацией, видеосюжетом или аудио- и видеокомментарием.

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