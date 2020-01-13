АГН "Москва" запустило новую версию сайта

Агентство городских новостей "Москва" запустило новую версию сайта. Для удобства пользователей на главную страницу выведены лента новостей, "Мобильный репортер", фотобанк, прямые трансляции и лонгриды.

"Простые, понятные формы и четкие цветовые акценты стали основной дизайна. Ясные очертания и компактные элементы позволяют пользователю быстро и легко справляться с интерфейсом", – пояснили в Агентстве.

Там добавили, что разработчики также поработали со шрифтом ленты, укрепив его для более удобного просмотра портала. Оживили сайт фотоиллюстрациями, которые сопровождают новости, инфографику и фото и видеорепортажи.

Агентство городских новостей "Москва" – это новостной проект, который работает в рамках холдинга "Москва Медиа". Агентство ориентировано на оперативное и объективное освещение городских мероприятий.

