В "Союзе отцов" поддержали идею сделать 8 июля выходным для многодетных семей

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Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов назвал интересным предложение сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным для многодетных семей. Об этом сообщает RT.

По его словам, такая инициатива может поставить многодетную семью в центр внимания разных организаций. Тогда общество в любом случае сфокусируется на многодетных семьях, а организации, оказывающие услуги и сфере досуга и развлечения, обратят внимание на предложения по поддержке многодетной семьи и ее досуга именно в этот день, считает Соленов.

Он также заявил, что реализация этой идеи принесет пользу и поддержку. Соленов уверен, что часто многодетная семья чувствует себя некомфортно, находясь в общественном пространстве, поскольку в кафе или транспорте не хватает мест.

"И здесь, я думаю, это будет достаточно хорошей мотивацией для всех организаций, которые в этот день принимают различное участие (в организации досуга семьи. – Прим. ред.)", – подытожил общественный деятель.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил 8 июля сделать нерабочим для многодетных семей. Его идея направлена на поддержку граждан, у которых три и более ребенка.

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