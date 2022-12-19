Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В лесах Подмосковья началась операция "Елочка", в рамках которой будет пресекаться незаконная вырубка деревьев для новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

В лесных массивах Подмосковья усилили охрану хвойных молодняков.

"Совместно с представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности проводится комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников", – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что мобильные группы проводят патрулирование на участках, которые подлежат осмотру, также организовано дежурство на стационарных постах. В каждом лесничестве выбраны маршруты патрулирования.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что за вырубку хвойных деревьев предусматривается штраф в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

"Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность", – сказал Баженов.

Он порекомендовал выбирать законные способы украшения дома на Новый год – приобрести праздничное дерево в лесном питомнике или на елочном базаре.

Ранее сообщалось, что в лесных питомниках Подмосковья с 17 по 31 декабря можно легально срубить елку по низким ценам. Стоимость елок в питомнике будет ниже, чем на елочных базарах. Покупателям ель до 1 метра обойдется примерно 400 рублей, до 1,5 метра – 550 рублей. Двухметровая ель будет стоить 1 200 рублей.

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