Почти 80% российских школьников надоело носить на уроки тяжелые учебники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На тяжелые учебники, которые им приходится носить на занятия в школу, пожаловались 77% учеников 1–11-х классов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты совместного опроса с онлайн-школой Skysmart.

Еще 16% школьников сообщили, что тяжелые учебники не доставляют им неудобства, 7% испытывали трудности при ответе.

Более 50% учеников поддержали гибридный формат уроков, при котором часть традиционных занятий заменяется онлайн-версией, 39% высказали негативное отношение к такому формату, 11% заявили, что испытывают равнодушие.

По словам академического директора Skysmart Анастасии Екушевской, формат гибридного обучения продемонстрировал свои возможности в период пандемии. Дети могли заниматься вне зависимости от своего местоположения и при легкой простуде.

Помимо этого, в рамках опроса 70% детей выступили против обязательной школьной формы, 40% посчитали, что дресс-код может стабилизировать дисциплину. За то, что форма способна сгладить неравенство и повысить узнаваемость школы, выступили 20% участников опроса. 11% выразили мнение, что форма может сплотить учеников, 5% – что дресс-код может избавить родителей от выбора одежды детям для занятий.

Участие в опросе приняли 1 050 детей в возрасте от 7 до 18 лет из разных субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в столичных учебных заведениях не планируют вводить единый стандарт школьной формы. Подобные меры принимаются в индивидуальном порядке после согласования с родителями и управляющими советами школ.



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