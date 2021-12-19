Нутрициолог перечислила несовместимые продукты

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Россиянам назвали продукты, которые не стоит совмещать. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская в интервью РИА Новости.

В частности, специалист порекомендовала не сочетать картошку с мясом и кашу с молоком.

"Вредны сочетания крахмалов <...> с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", – сообщила Муравская.

Эксперт указала на некоторые особенности системы пищеварения человека. Так, организм перерабатывает продукты с разной скоростью и под воздействием различных ферментов. Кроме того, желудочный сок для процесса переваривания выделяется в определенных порциях.

Муравская продолжила, что для переработки богатой белком пищи требуется кислая среда, а для углеводных продуктов – щелочная.

По мнению эксперта, употребление несовместимых продуктов заставляет организм работать с повышенными энергозатратами. Кроме того, подобный режим питания пагубно сказывается на работе кишечника, в котором продукты могут гнить и бродить.

"Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания", – предупредила нутрициолог.

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