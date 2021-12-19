Нутрициолог перечислила несовместимые продукты

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Россиянам назвали продукты, которые не стоит совмещать. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская в интервью РИА Новости.
В частности, специалист порекомендовала не сочетать картошку с мясом и кашу с молоком.
"Вредны сочетания крахмалов <...> с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", – сообщила Муравская.
Эксперт указала на некоторые особенности системы пищеварения человека. Так, организм перерабатывает продукты с разной скоростью и под воздействием различных ферментов. Кроме того, желудочный сок для процесса переваривания выделяется в определенных порциях.
Муравская продолжила, что для переработки богатой белком пищи требуется кислая среда, а для углеводных продуктов – щелочная.
По мнению эксперта, употребление несовместимых продуктов заставляет организм работать с повышенными энергозатратами. Кроме того, подобный режим питания пагубно сказывается на работе кишечника, в котором продукты могут гнить и бродить.
"Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания", – предупредила нутрициолог.
Ранее нутрициолог Виктория Лазарева назвала уникальный продукт с противовирусным действием. По мнению специалиста, хрен является уникальным растением по своим свойствам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: