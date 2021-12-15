Нутрициолог назвала уникальный продукт с противовирусным действием

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Хрен является уникальным растением по свои свойствам, заявила нутрициолог Виктория Лазарева. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт рассказала. что продукт обладает витаминами группы B, С, Е и РР. Кроме того, растение имеет в своем составе микроэлементы, аминокислоты и клетчатку.

Лазарева продолжила, что концентрация аскорбиновой кислоты в хрене превышает показатели в лимоне и шиповнике.

"Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями", – отметила нутрициолог.

Специалист порекомендовала включить хрен в рацион. При этом стоит убедиться в отсутствии противопоказаний к продукту.

В частности, хрен не стоит есть при острой стадии всех заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, продукт следует употреблять осторожно в период беременности и грудного вскармливания.

Ранее нутрициолог Елена Михайленко назвала продукты, оказывающие наиболее опасное и токсичное воздействие на печень. В частности, вредной для здоровья печени считается еда с высоким содержанием животного жира.