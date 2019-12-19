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Происшествия

09:43

Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и рекламные стенды

общество погода происшествия

Фото: скриншот видео vk.com/channel78news

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге более 40 деревьев, рекламные стенды, строительные леса, а также повредил 16 кровель и 5 машин, сообщает РИА Новости.

Порывы ветра на акватории восточной части Финского залива достигли 25–28 метров в секунду. Уровень воды в устье реки Невы поднялся выше критических значений. В связи с этим еще накануне полностью закрыли затворы комплекса защитных сооружений, а также несколько городских парков и скверов.

Жители Петербурга в соцсетях делятся кадрами упавших деревьев, строительных лесов, установленных новогодних елок.

Экстренное предупреждение из-за ветра объявили также в Москве. В порывах его скорость может достичь 22 метров в секунду. МЧС рекомендует не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Предупреждение будет действовать до 21:00.

В течение дня установится облачная погода с прояснениями. Предстоящим днем столица будет находиться в тыловой части циклона. Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется погода, характеризующаяся дефицитом кислорода в воздухе.

Накануне сообщалось, что городские службы перешли на усиленный режим работы из-за желтого уровня погодной опасности, который ввели в Москве в связи с усилением порывов ветра. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

"Утро": облачная погода ожидается в столичном регионе 19 декабря

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