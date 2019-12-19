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Общество

08:36

Схема движения изменена на нескольких улицах в четырех округах столицы

общество город транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четырех столичных округах изменяется схема движения транспорта. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

В частности, изменения коснулись Юго-Западного, Северного, Западного и Центрального округов.

Так, круглосуточные ограничения до 31 декабря были введены на участке от дома 52, строения 2 по Изюмской улице до Краснолиманской улицы, дома 29. Для транспорта открыто по одной полосе в каждом направлении. Начиная с 10 января, дорога на участке будет немного расширена. Изменения связаны с работами на инженерных сетях.

Сроком до 25 апреля 2020 года движение ограничат на улице Викторенко в районе дома 10, строения 4. Кроме того, объезжать придется участок от дома 10, строения 3 до дома 10, строения 10. Это также связано с работами на инженерных сетях.

Работы по строительству Большой кольцевой линии метрополитена до 25 апреля нового года в круглосуточном режиме ограничат движение авто по дублеру Аминьевского шоссе в районе дома 26а и второй полосы шоссе на участке от дома 26а до дома 12.

Для водителей также станет недоступна одна полоса на Болотной набережной. Изменения затронут участок от улицы Серафимовича до дома 11, строения 1. Ограничения круглосуточны и актуальны до 30 апреля 2020 года. Связаны ограничения с выполнением инженерных работ.

Ранее сообщалось, что движение в районе площади Васильевский Спуск перекроют 25 декабря. Это будет связано с проведением общероссийской новогодней елки.

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