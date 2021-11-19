Росстат планирует опубликовать первые данные по численности жителей РФ в конце января

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Первые данные о численности жителей России планируется опубликовать в конце января, а полные итоги – до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

Первый этап Всероссийской переписи населения завершился 14 ноября. В ходе работы охвачено более 50 миллионов домохозяйств. Данные были получены от переписчиков, портала госуслуг, военных частей, тюрем и из административных данных.

"Эта перепись отличалась тем, что проходила под пристальным вниманием и контролем общественности. В том числе с использованием соцсетей <...> За месяц поступило более 70 тысяч звонков на горячую линию, более 650 тысяч сообщений в соцсетях и более 15 тысяч – с замечаниями", – отметил глава Росстата Павел Малков.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, онлайн-перепись прошла успешно. При этом за последний месяц на портале госуслуг были отражены несколько DDoS-атак, которые не повлияли на пользователей.

"На прошлой неделе пережили атаку максимальной мощностью до 680 гигабайт в секунду. Это рекорд, наверное, всего Рунета. Но портал работал стабильно. Мы не фиксировали ни одного падения, связанного с повышенной нагрузкой", – подчеркнул Качанов.

Также отмечается, что около трех тысяч переписчиков заболели коронавирусом из-за большого количества контактов с людьми. Они получат страховые выплаты, а также зарплату за проделанную работу.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов рассказал, что около 99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. По его словам, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.

