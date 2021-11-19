Москва онлайн покажет обстановку в городе во время снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как столицу заваливает снегом.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с журналистами сказал, что в субботу в Центральной России ожидается сильнейший за последние 73 года снегопад. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих".

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя журналистам заявление коллеги из "Фобоса", успокоил, сказав, что мощного снегопада не прогнозируется.

Кто окажется прав – узнаете в прямом эфире. Смотрите трансляцию 20 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.